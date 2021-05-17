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Армія Ізраїлю заявляє про атаки на будинки 9-ти лідерів ХАМАС

Понеділок, 17 травня 2021, 07:48
Армія Ізраїлю заявляє про атаки на будинки 9-ти лідерів ХАМАС

Армія Ізраїлю заявляє, що за останні години завдала ударів по будинках дев'яти командирів руху ХАМАС у Секторі Гази.

Джерело: The Times of Israel, армія Ізраїлю у Twitter

Дослівно армія Ізраїлю: "Атаковані будинки використовувались як терористична інфраструктура, а в деяких із них навіть були склади зброї".

Деталі: Серед атакованих будинків, як зазначає армія Ізраїлю, були будинки командира бригади Бейт-Ханун, командира роти Бейт-Хаонун, командира роти міста Газа та командира бригади Аль-Шаті.

Крім того, зазнав атаки і будинок у районі Шехаю, який використовувала військова розвідка ХАМАС.

Передісторія:

  • Ізраїльські військові повідомили, що завдали удару з повітря по дому Халіля аль-Хайі – одного з лідерів руху ХАМАС у Секторі Газа.
  • Повітряні сили армії оборони Ізраїлю атакували будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІзраїльСектор Газабойові дії
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