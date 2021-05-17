Армія Ізраїлю заявляє про атаки на будинки 9-ти лідерів ХАМАС

Армія Ізраїлю заявляє, що за останні години завдала ударів по будинках дев'яти командирів руху ХАМАС у Секторі Гази.

Джерело: The Times of Israel, армія Ізраїлю у Twitter

Дослівно армія Ізраїлю: "Атаковані будинки використовувались як терористична інфраструктура, а в деяких із них навіть були склади зброї".

Деталі: Серед атакованих будинків, як зазначає армія Ізраїлю, були будинки командира бригади Бейт-Ханун, командира роти Бейт-Хаонун, командира роти міста Газа та командира бригади Аль-Шаті.

Крім того, зазнав атаки і будинок у районі Шехаю, який використовувала військова розвідка ХАМАС.

במהלך הלילה, תקפו מטוסי קרב פיר מנהרה השייך לארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. פיר המנהרה נמצא סמוך לגן ילדים ומסגד ומוכיח פעם נוספת כיצד ארגון הטרור חמאס ממקם במכוון את נכסיו הצבאיים בלב האוכלוסייה האזרחית pic.twitter.com/706lJDghda — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

Передісторія: