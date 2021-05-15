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Ізраїльська армія розбомбила будинок одного з лідерів ХАМАС

Субота, 15 травня 2021, 22:11
Ізраїльська армія розбомбила будинок одного з лідерів ХАМАС
Халіль аль-Хайя

Ізраїльські військові повідомили, що завдали удару з повітря по дому Халіля аль-Хайі – одного з лідерів руху ХАМАС у Секторі Газа.

ДжерелоUSA Today, Інтерфакс-Україна з посиланням на агентство Associated Press

Деталі: Бомбардування зазнав будинок одного з керівників політбюро ХАМАС – Халіля аль-Хайі.

За інформацією ізраїльських військових, будівля використовувалася як терористична інфраструктура. Про жертви внаслідок бомбардування не повідомляється.

Перед цим ЦАХАЛ знищив будівлю Аль-Джалаа, в якій функціонував розвідувальний штаб руху ХАМАС, при цьому в ньому ж перебували офіси видання Associated Press і телеканалу "Аль-Джазіра". Ізраїль звинуватив Палестину в тому, що цивільні міжнародні медіа використовувалися бойовиками в якості "живого щита".

Приблизно за годину до удару військові попередили власника будівлі Аль-Джалаа про необхідність евакуювати журналістів і мешканців. У підсумку будівля після бомбардування обвалилася, а жертв вдалося уникнути.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: Сектор ГазаІзраїльвійна
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