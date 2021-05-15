Сектор Газа: ізраїльська армія розбомбила будинок одного з лідерів ХАМАС
Ізраїльські військові повідомили, що завдали удару з повітря по дому Халіля аль-Хайі – одного з лідерів руху ХАМАС у Секторі Газа.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на агентство Associated Press
Деталі: Бомбардування зазнав будинок одного з керівників політбюро ХАМАС – Халіля аль-Хайі.
Перед цим ЦАХАЛ знищив будівлю Аль-Джалаа, в якій функціонував розвідувальний штаб руху ХАМАС, при цьому в ньому ж перебували офіси видання Associated Press і телеканалу "Аль-Джазіра". Ізраїль звинуватив Палестину в тому, що цивільні міжнародні медіа використовувалися бойовиками в якості "живого щита".
Приблизно за годину до удару військові попередили власника будівлі Аль-Джалаа про необхідність евакуювати журналістів і мешканців. У підсумку будівля після бомбардування обвалилася, а жертв вдалося уникнути.
Нагадаємо:
- Між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поговорив з президентом США Джо Байденом про ескалацію конфлікту з Сектором Газа.
- У Міністерстві закордонних справ України шукають спосіб повернути на батьківщину українців, які зараз знаходяться у Секторі Газа, що охоплений бойовими діями.