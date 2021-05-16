Армія Ізраїлю атакувала будинок командира батальйону ХАМАС

Повітряні сили армії оборони Ізраїлю атакували будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари.

Джерело: Укрінформ, Армія оборони Ізраїлю у Twitter

Дослівно: "Авіація Армії оборони Ізраїлю завдала удару по будинку командира батальйону Аль-Фаркаін терористичної організації ХАМАС Халеда Манамари".

מטוס קרב של צה"ל תקף לפני זמן קצר את ביתו של חאלד מנעמרה, מג"ד אלפרקעין בארגון הטרור חמאס, ששימש כתשתית צבאית של הארגון.

צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זאת מטרות טרור ברצועת עזה pic.twitter.com/8ZHjfHLj9v — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

Крім того, у неділю Ізраїль завдав авіаудару по військових складах центрального табору ХАМАС у Секторі Газа.

Передісторія:

Ізраїльські військові повідомили, що завдали удару з повітря по дому Халіля аль-Хайі – одного з лідерів руху ХАМАС у Секторі Газа.

Нагадаємо: