Армія Ізраїлю атакувала будинок командира батальйону ХАМАС
Неділя, 16 травня 2021, 02:56
Повітряні сили армії оборони Ізраїлю атакували будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари.
Джерело: Укрінформ, Армія оборони Ізраїлю у Twitter
Дослівно: "Авіація Армії оборони Ізраїлю завдала удару по будинку командира батальйону Аль-Фаркаін терористичної організації ХАМАС Халеда Манамари".
מטוס קרב של צה"ל תקף לפני זמן קצר את ביתו של חאלד מנעמרה, מג"ד אלפרקעין בארגון הטרור חמאס, ששימש כתשתית צבאית של הארגון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021
צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זאת מטרות טרור ברצועת עזה pic.twitter.com/8ZHjfHLj9v
Крім того, у неділю Ізраїль завдав авіаудару по військових складах центрального табору ХАМАС у Секторі Газа.
Передісторія:
- Ізраїльські військові повідомили, що завдали удару з повітря по дому Халіля аль-Хайі – одного з лідерів руху ХАМАС у Секторі Газа.
Нагадаємо:
- 10 травня Сектор Газа обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь, відтоді між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поговорив з президентом США Джо Байденом про ескалацію конфлікту з Сектором Газа.
- У Міністерстві закордонних справ України шукають спосіб повернути на батьківщину українців, які зараз знаходяться у Секторі Газа, що охоплений бойовими діями.