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Армія Ізраїлю атакувала будинок командира батальйону ХАМАС

Неділя, 16 травня 2021, 02:56

Повітряні сили армії оборони Ізраїлю атакували будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари.

Джерело: Укрінформ, Армія оборони Ізраїлю у Twitter

Дослівно: "Авіація Армії оборони Ізраїлю завдала удару по будинку командира батальйону Аль-Фаркаін терористичної організації ХАМАС Халеда Манамари".

Передісторія:

  • Ізраїльські військові повідомили, що завдали удару з повітря по дому Халіля аль-Хайі – одного з лідерів руху ХАМАС у Секторі Газа.

Нагадаємо:

Теми: ІзраїльСектор Газавійна


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