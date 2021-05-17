У неділю 16 травня в Україні зафіксували 2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 260 осіб, померли 109 хворих, одужали 6 869 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Серед нових хворих 104 дитини та 47 медпрацівників.

Найбільша випадків захворювання за останню добу підтвердили у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

Тестувань у цю неділю зробили 17 306 (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 156 000 осіб, із них одужали 1 864 593 особи, померли 48 184 людини.

Нагадаємо: У світі за минулу добу діагностували понад 533 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США.

Україна серед країн світу займає 19 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію за новими випадками і 2 місце за добовою смертністю.