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2,1 тисячі українців захворіли на COVID і 6,9 тисячі одужали в неділю 

Понеділок, 17 травня 2021, 08:17
2,1 тисячі українців захворіли на COVID і 6,9 тисячі одужали в неділю 

У неділю 16 травня в Україні зафіксували  2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 260 осіб, померли 109 хворих, одужали 6 869 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова  

Деталі: Серед нових хворих 104 дитини та 47 медпрацівників.

Найбільша випадків захворювання за останню добу підтвердили у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

Тестувань у цю неділю зробили 17 306 (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 156 000 осіб, із них одужали 1 864 593 особи, померли 48 184 людини.

 

Нагадаємо: У світі за минулу добу діагностували понад 533 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. 

Україна серед країн світу займає 19 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію за новими випадками і 2 місце за добовою смертністю.

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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