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2,1 тысячи украинцев заболели COVID и 6,9 тысячи выздоровели в воскресенье

Понедельник, 17 мая 2021, 08:17
2,1 тысячи украинцев заболели COVID и 6,9 тысячи выздоровели в воскресенье

В воскресенье 16 мая в Украине зафиксировали 2 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 260 человек, умерли 109 больных, выздоровели 6 869 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова 

Детали: Среди новых больных 104 ребенка и 47 медработников.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки подтвердили в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Тестирований в это воскресенье сделали 17 306 (в частности методом ПЦР – 9 966, методом ИФА – 1 396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 944).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 156 000 человек, из них выздоровели 1 864 593 человека, умерли от него 48 184 человека.

 

Напомним: В мире за минувшие сутки диагностировали более 533 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. 

Украина среди стран мира занимает 19 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 6 позицию по новым случаям и 2 место по суточной смертности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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