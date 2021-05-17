Звіт за 2 роки: у Зеленського назвали дату підсумкової пресконференції

В офісі президента Володимира Зеленського 20 травня планують провести пресконференцію за результатами двох років перебування на посаді.

Джерело: УП. Off the record, пресслужба ОП в коментарі Українській правді

Деталі: У пресслужбі президента підтвердили, що 20 травня готуються провести пресконференцію Зеленського.

Однак деталі в ОП повідомлять пізніше.

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