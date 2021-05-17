Звіт за 2 роки: у Зеленського назвали дату підсумкової пресконференції
Понеділок, 17 травня 2021, 11:07
В офісі президента Володимира Зеленського 20 травня проведуть пресконференцію за результатами двох років перебування на посаді.
Джерело: , пресслужба ОП в коментарі Українській правді
Дослівно: "20 травня буде прес-конференція президента. Однак деталі Офіс повідомить пізніше".
Передісторія:
- 20 травня 2020 року рівно через рік після інавгурації президент Володимир Зеленський провів пресконференцію для журналістів.
- 14 травня стало відомо, що в Офісі президента планують провести широку пресконференцію Володимира Зеленського за результатами двох років перебування на посаді.
Українська правда