Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Звіт за 2 роки: у Зеленського назвали дату підсумкової пресконференції

Понеділок, 17 травня 2021, 11:07

В офісі президента Володимира Зеленського 20 травня планують провести пресконференцію за результатами двох років перебування на посаді.

Джерело: УП. Off the record, пресслужба ОП в коментарі Українській правді

Деталі: У пресслужбі президента підтвердили, що 20 травня готуються провести пресконференцію Зеленського.

Однак деталі в ОП повідомлять пізніше.

Передісторія:

  • 20 травня 2020 року рівно через рік після інавгурації президент Володимир Зеленський провів пресконференцію для журналістів.
  • 14 травня стало відомо, що в Офісі президента планують провести широку пресконференцію Володимира Зеленського за результатами двох років перебування на посаді.

Українська правда
Теми: Зеленськийпрезидент


powered by lun.ua
Головне сьогодні

24 серпня Україна увійде в режим paperless – Зеленський

Звіт за 2 роки: у Зеленського назвали дату підсумкової пресконференції

2,1 тисячі українців захворіли на COVID і 6,9 тисячі одужали в неділю 

За добовою смертністю від COVID-19 Україна залишається другою в Європі

Земан назвав дурістю внесення Чехії у список "недружніх країн" РФ

Ізраїльська армія заявляє про понад 3 тисячі випущених ракет із Сектора Гази за тиждень

Усі новини...
Зеленський
24 серпня Україна увійде в режим paperless – Зеленський
Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка
Медведчук, Ахметов, Коломойський: Говоримо про олігархів з Романом Кравцем
Останні новини
11:48
Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
11:45
Циклон накриє Україну дощами
11:32
У Польщі затримали підозрюваного в шпигунстві на користь РФ
11:22
24 серпня Україна увійде в режим paperless – Зеленський
11:15
Менеджерку "Укрпошти" зацькували у мережі за пост про секс та їжу
11:07
Ізраїль пояснив США, чому завдав удару по будівлі з офісами ЗМІ в Газі
11:07
Звіт за 2 роки: у Зеленського назвали дату підсумкової пресконференції
11:04
Країни Заходу занепокоєні випадками дискримінації представників ЛГБТІК-спільноти в Україні
10:56
На Київському електровагоноремонтному заводі йдуть слідчі дії
10:46
В ЄС заявили про сприятливі умови для відновлення туризму влітку
Усі новини...