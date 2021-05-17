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Звіт за 2 роки: у Зеленського назвали дату підсумкової пресконференції

Понеділок, 17 травня 2021, 11:07
Звіт за 2 роки: у Зеленського назвали дату підсумкової пресконференції

В офісі президента Володимира Зеленського 20 травня проведуть пресконференцію за результатами двох років перебування на посаді.

Джерело: УП. Off the record, пресслужба ОП в коментарі Українській правді

Дослівно: "20 травня буде прес-конференція президента. Однак деталі Офіс повідомить пізніше".

Передісторія:

  • 20 травня 2020 року рівно через рік після інавгурації президент Володимир Зеленський провів пресконференцію для журналістів.
  • 14 травня стало відомо, що в Офісі президента планують провести широку пресконференцію Володимира Зеленського за результатами двох років перебування на посаді.

Українська правда

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Теми: Зеленськийпрезидент
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