В офисе президента Владимира Зеленского 20 мая планируют провести пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности.

Источник: УП. Off the record, собеседники Украинской правды

Детали: По словам источников, предварительно команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая.

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