Отчет за 2 года: у Зеленского назвали дату его итоговой пресс-конференции
Понедельник, 17 мая 2021, 11:07
В офисе президента Владимира Зеленского 20 мая планируют провести пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности.
Источник: УП. Off the record, собеседники Украинской правды
Детали: По словам источников, предварительно команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая.
Предыстория:
- 20 мая 2020 года ровно через год после инаугурации президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов.
- 14 мая стало известно, что в Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности.
Украинская правда