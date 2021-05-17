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Отчет за 2 года: у Зеленского назвали дату итоговой пресс-конференции

Понедельник, 17 мая 2021, 11:07
Отчет за 2 года: у Зеленского назвали дату итоговой пресс-конференции

В офисе президента Владимира Зеленского 20 мая проведут пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности.

Источник: УП. Off the record, пресс-служба ОП в комментарии Украинской правде

Детали: "20 мая будет пресс-конференция президента. Однако детали Офис сообщит позже".

Предыстория:

  • 20 мая 2020 года ровно через год после инаугурации президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов.
  • 14 мая стало известно, что в Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийпрезидент
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