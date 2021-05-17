В офисе президента Владимира Зеленского 20 мая проведут пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности.

Источник: УП. Off the record, пресс-служба ОП в комментарии Украинской правде

Детали: "20 мая будет пресс-конференция президента. Однако детали Офис сообщит позже".

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