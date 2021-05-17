Отчет за 2 года: у Зеленского назвали дату итоговой пресс-конференции
Понедельник, 17 мая 2021, 11:07
В офисе президента Владимира Зеленского 20 мая проведут пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности.
Источник: УП. Off the record, пресс-служба ОП в комментарии Украинской правде
Детали: "20 мая будет пресс-конференция президента. Однако детали Офис сообщит позже".
Предыстория:
- 20 мая 2020 года ровно через год после инаугурации президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов.
- 14 мая стало известно, что в Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности.
Украинская правда