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Отчет за 2 года: у Зеленского назвали дату его итоговой пресс-конференции

Понедельник, 17 мая 2021, 11:07

В офисе президента Владимира Зеленского 20 мая планируют провести пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности.

Источник: УП. Off the record, собеседники Украинской правды

Детали: По словам источников, предварительно команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая.

Предыстория:

  • 20 мая 2020 года ровно через год после инаугурации президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов.
  • 14 мая стало известно, что в Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности.

Украинская правда
Темы: Зеленскийпрезидент


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