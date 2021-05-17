24 августа Украина войдет в режим paperless – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в день 30-летия своей независимости Украины войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.

Источник: президент в выступлении на "Diia Summit 2.0"

Прямая речь: "24 августа этого, 2021-го, года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки (бумажные – ред.) для предоставления государственных услуг. Мы сделаем все, чтобы государство без бумаги было действительно не на бумаге".

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