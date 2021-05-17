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24 августа Украина войдет в режим paperless – Зеленский

Понедельник, 17 мая 2021, 11:22
24 августа Украина войдет в режим paperless – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в день 30-летия своей независимости Украины войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.

Источник: президент в выступлении на "Diia Summit 2.0" в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация"

Прямая речь: "24 августа этого, 2021-го, года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки (бумажные – ред.) для предоставления государственных услуг. Мы сделаем все, чтобы государство без бумаги было действительно не на бумаге".

Детали: Зеленский считает, что Украина уже совершила "диджитал революцию".

"Раньше, чтобы получить ряд разрешений, надо было платить взятки, а сейчас надо платить только за интернет. Ранее это 10 кабинетов – сейчас 1 сайт. Ранее это 50 справок в очередях – сейчас 3-4 клика в смартфоне. Ранее недели и месяцы – сейчас 10 или 20 минут, чтобы открыть ЧП (ФОП) и ООО в режиме онлайн", – сказал Зеленский.

По словам президента, если в прошлом году бизнес онлайн открывали 5% предпринимателей Украины, то сейчас 50%.

Зеленский отметил, что Украина – первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую ​​же юридическую силу, как и бумажные.

В смартфоне теперь можно зарегистрировать младенца, сменить место регистрации, также действуют цифровые документы и десятки онлайн-услуг.

Алена Рощенко, УП
Темы: диджитализацияреформыЗеленский
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