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Зеленський похвалився, що Україна у top-20 за відкритістю даних

Понеділок, 17 травня 2021, 12:39

Президент Володимир Зеленський похвалився, що Україна у 2020 році увійшла до першої 20-ки країн у Європі за відкритістю даних щодо діяльності держави. 

Джерело: Зеленський у виступі на "Diia Summit 2.0" в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація"

Пряма мова: "У своїй передвиборчій програмі я обіцяв, що вся інформація про бюджети, тендери, закупівлі, аукціони буде в загальному доступі. Це дуже важливо. І минулого року Україна вперше взяла участь у Open Data Maturity. Це дослідження рівня зрілості сфери відкритих даних, де ми увійшли у top-20, отримали кращий результат, ніж середній показник у Європі, та разом із Німеччиною, з Нідерландами і Швецією потрапили до Fast-trackers категорії – країн, що швидко розвиваються у цьому напрямку. 

Усіх вітаю. Михайло (Федоров – ред.), всю твою команду вітаю".

Деталі: Згідно з шостим звітом Open Data Maturity, у 2020 році Україна була 17-ю у переліку країн, які демонструють найкращу відкритість даних.

Україна мала середній показник відкритості 84%, що на 6% вище за середній показник країн ЄС.

 
data.europa.eu

Оцінка вимірює зрілість щодо чотирьох вимірів відкритих даних: політики, впливу, порталу та якості.

Довідка: Європейський портал оцінює розвиток у сфері відкритих даних у Європі з 2015 року. Він оцінює рівень зрілості відкритих даних у державах-членах Європейського Союзу (EU27) та країнах Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. 

У 2020 році вперше участь у дослідженні могли взяти країни "Східного партнерства" (Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна), а також Велика Британія – після виходу з ЄС.

Знати більше: Відкриті дані у держорганах: хто лідирує

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийрейтинг Українидіджиталізаціядержбюджетбюджет
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