Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский похвастался, что Украина в top-20 по открытости данных

Понедельник, 17 мая 2021, 12:39

Президент Владимир Зеленский похвалился, что Украина в 2020 году вошла в первую 20-ку стран в Европе по открытости данных о деятельности государства.

Источник: Зеленский в выступлении на "Diia Summit 2.0" в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация"

Прямая речь: "В своей предвыборной программе я обещал, что вся информация о бюджетах, тендерах, закупках, аукционах будет в общем доступе. Это очень важно. И в прошлом году Украина впервые приняла участие в Open Data Maturity. Это исследование уровня зрелости сферы открытых данных, где мы вошли в top-20, получили более хороший результат, чем средний показатель в Европе, и вместе с Германией, с Нидерландами и Швецией попали в Fast-trackers категорию – стран, которые быстро развиваются в этом направлении.

Всех поздравляю. Михаил (Федоров – ред.), всю твою команду поздравляю".

Детали: В соответствии с шестым отчетом Open Data Maturity, в 2020 году Украина была 17-й в списке стран, которые демонстрируют лучшую открытость данных.

Украина имела средний показатель открытости 84%, что на 6% выше среднего показателя стран ЕС.

 
data.europa.eu

Оценка измеряет зрелость по четырем измерениям открытых данных: политики, влияния, портала и качества.

Справка: Европейский портал оценивает развитие в сфере открытых данных в Европе с 2015 года. Он оценивает уровень зрелости открытых данных в государствах-членах Европейского Союза (EU27) и странах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) – Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

В 2020 году впервые участие в исследовании могли принять страны "Восточного партнерства" (Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина), а также Великобритания – после выхода из ЕС.

Знать больше: Открытые данные в госорганах: кто лидирует

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийрейтинг Украиныдиджитализациягосбюджетбюджет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Зеленский
За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
"Им пора быть дома": Зеленский и командиры защитников "Азовстали" приехали во Львов
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: