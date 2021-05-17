Зеленский похвастался, что Украина в top-20 по открытости данных

Президент Владимир Зеленский похвалился, что Украина в 2020 году вошла в первую 20-ку стран в Европе по открытости данных о деятельности государства.

Источник: Зеленский в выступлении на "Diia Summit 2.0" в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация"

Прямая речь: "В своей предвыборной программе я обещал, что вся информация о бюджетах, тендерах, закупках, аукционах будет в общем доступе. Это очень важно. И в прошлом году Украина впервые приняла участие в Open Data Maturity. Это исследование уровня зрелости сферы открытых данных, где мы вошли в top-20, получили более хороший результат, чем средний показатель в Европе, и вместе с Германией, с Нидерландами и Швецией попали в Fast-trackers категорию – стран, которые быстро развиваются в этом направлении.

Всех поздравляю. Михаил (Федоров – ред.), всю твою команду поздравляю".

Детали: В соответствии с шестым отчетом Open Data Maturity, в 2020 году Украина была 17-й в списке стран, которые демонстрируют лучшую открытость данных.

Оценка измеряет зрелость по четырем измерениям открытых данных: политики, влияния, портала и качества.

Справка: Европейский портал оценивает развитие в сфере открытых данных в Европе с 2015 года. Он оценивает уровень зрелости открытых данных в государствах-членах Европейского Союза (EU27) и странах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) – Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

В 2020 году впервые участие в исследовании могли принять страны "Восточного партнерства" (Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина), а также Великобритания – после выхода из ЕС.