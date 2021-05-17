Донбас на межі екологічної катастрофи – ЗМІ

Понівечений війною Донбас опинився на межі екологічної катастрофи через те, що занедбані та покинуті шахти заповнюються токсичними підземними водами.

Джерело: ВВС news Україна з посиланням на NBC News

Деталі: Зазначається, що вода, наповнена важкими металами та іншими токсичними речовинами, загрожує забрудненням питної води з річок та колодязів. Також вона робить навколишні ґрунти непридатним для сільського господарства.

Крім того, небезпечний газ із шахт – метан – виштовхується на поверхню, що загрожує землетрусами та вибухами.

За словами голови військово-цивільної адміністрації Торецька Василя Чинчика, лише 2 з 7 шахт навколо міста – "Центральна" та "Торецька" – продовжують працювати. Наразі місцева влада змушена відкачувати з шахт воду, щоб запобігти катастрофі.

Зокрема, виведена з експлуатації шахта "Нова" наразі працює як викачувальна станція. За словами інженера "Нової" Юрія Власова, якщо цю шахту затопить, то наступною стане "Центральна", а потім токсична вода порине до річок Кривий Торець і Сіверський Донець, "звідки п'є весь Донбас".

Окрім загальної економічної депресії в регіоні на екологічну ситуацію також впливає війна. Наразі під контролем сепаратистів опинилися 88 зі 121 шахти на Донбасі.

У лютому віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков і голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук попереджали ООН, що бойовики, закриваючи деякі шахти, не здійснюють належних заходів для їхньої безпеки.

Сепаратисти ж у свою чергу стверджували, що з 2015 року під їхнім контролем закрили 20 шахт і там проводяться викачувальні роботи.

Однак українські експерти кажуть, що це не так. За їхньою інформацією, бойовики припинили викачувати воду зі щонайменше 12 шахт і не дають до них доступ для моніторингу.

Експерти кажуть, що найгірших наслідків для екології варто очікувати не раніше, ніж за 5-10 років. Але перші ознаки катастрофи вже проявлялися у вигляді стихійного затоплення деяких шахт у 2018 році та серії вибухів газу, витисненого шахтними водами, у 2020 році.

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