Прихована загроза: радіоактивна шахта отруює воду на Донбасі і загрожує катастрофою

Низці непідконтрольних уряду районів на сході України загрожує екологічна катастрофа.

Джерело: віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, виступаючи на Спеціальному київському безпековому форумі, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Мало хто знає, в 1979 році на території шахти "Юнком", яка зараз знаходиться на тимчасово окупованому Донбасі, радянська влада здійснила ядерний вибух: 0,3 кілотонни в тротиловому еквіваленті. Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані і відкачували з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню і в грунтові води.

За нашою інформацією, два роки тому окупаційні адміністрації припинили відкачку води з цієї шахти, і на даний час радіоактивна вода вже надходить в горизонти питної води".

Деталі: За словами Резнікова, припинено відкачку води з декількох десятків інших закритих шахт, а на об'єктах, які ще працюють, порушуються екологічні норми.

Віцепрем'єр підкреслив: ще кілька місяців, і ми можемо мати екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу, і в тому числі в південних районах Ростовської області.

Він додав, що на початку жовтня в режимі відеоконференції зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі і озвучив запит України про вимогу провести експертизу і відправити моніторингову місію групи експертів від МАГАТЕ на Донбас.

Однак на сьогоднішній день залишається питанням, чи пропустять російські проксі експертну групу на ці території.

Резніков зазначив, що аналогічною є ситуація і в Криму.

За його словами, фахівці не виключають, що існує загроза радіаційного забруднення, як мінімум, акваторії Азовського моря, і наслідки екологічної катастрофи на півночі Криму торкнуться не тільки України, а й всього чорноморського регіону: Румунії, Болгарії, Грузії, Туреччини.

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