Донбасс на грани экологической катастрофы – СМИ

Изуродованный войной Донбасс оказался на грани экологической катастрофы из-за того, что заброшенные шахты заполняются токсичными подземными водами.

Источник: ВВС news Украина со ссылкой на NBC News

Детали: Отмечается, что вода, наполненная тяжелыми металлами и другими токсичными веществами, грозит загрязнением питьевой воды из рек и колодцев. Также она делает окружающие грунты непригодным для сельского хозяйства.

Кроме того, опасный газ из шахт – метан – выталкивается на поверхность, а это грозит землетрясениями и взрывами.

По словам председателя военно-гражданской администрации Торецка Василия Чинчика, только 2 из 7 шахт вокруг города – "Центральная" и "Торецкая" – продолжают работать. Сейчас местная власть вынуждена откачивать из шахт воду, чтобы предотвратить катастрофу.

В частности, выведенная из эксплуатации шахта "Новая" сейчас работает как выкачивающая станция. По словам инженера "Новой" Юрия Власова, если эту шахту затопит, то следующей станет "Центральная", а затем токсичная вода пойдет в реки Кривой Торец и Северский Донец, "откуда пьет весь Донбасс".

Кроме общей экономической депрессии в регионе на экологическую ситуацию также влияет война. Сейчас под контролем сепаратистов оказались 88 из 121 шахты на Донбассе.

В феврале вице-премьер-министр Алексей Резников и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук предупреждали ООН, что боевики, закрывая некоторые шахты, не принимают надлежащие меры для их безопасности.

Сепаратисты же в свою очередь утверждали, что с 2015 года под их контролем закрыли 20 шахт и там откачивают воду.

Однако украинские эксперты говорят, что это не так. По их информации, боевики прекратили выкачивать воду из по меньшей мере 12 шахт и не дают к ним доступ для мониторинга.

Эксперты говорят, что худших последствий для экологии стоит ожидать не ранее, чем через 5-10 лет. Но первые признаки катастрофы уже проявлялись в виде стихийного затопления некоторых шахт в 2018 году и серии взрывов газа, вытесненного шахтными водами, в 2020 году.

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