Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Донбасс на грани экологической катастрофы – СМИ

Понедельник, 17 мая 2021, 12:47
Донбасс на грани экологической катастрофы – СМИ
Шахта "Торецкая". Фото toretskvugillya.com.ua

Изуродованный войной Донбасс оказался на грани экологической катастрофы из-за того, что заброшенные шахты заполняются токсичными подземными водами.

Источник: ВВС news Украина со ссылкой на NBC News

Детали: Отмечается, что вода, наполненная тяжелыми металлами и другими токсичными веществами, грозит загрязнением питьевой воды из рек и колодцев. Также она делает окружающие грунты непригодным для сельского хозяйства.

Кроме того, опасный газ из шахт – метан – выталкивается на поверхность, а это грозит землетрясениями и взрывами.

По словам председателя военно-гражданской администрации Торецка Василия Чинчика, только 2 из 7 шахт вокруг города – "Центральная" и "Торецкая" – продолжают работать. Сейчас местная власть вынуждена откачивать из шахт воду, чтобы предотвратить катастрофу.

В частности, выведенная из эксплуатации шахта "Новая" сейчас работает как выкачивающая станция. По словам инженера "Новой" Юрия Власова, если эту шахту затопит, то следующей станет "Центральная", а затем токсичная вода пойдет в реки Кривой Торец и Северский Донец, "откуда пьет весь Донбасс".

Кроме общей экономической депрессии в регионе на экологическую ситуацию также влияет война. Сейчас под контролем сепаратистов оказались 88 из 121 шахты на Донбассе.

В феврале вице-премьер-министр Алексей Резников и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук предупреждали ООН, что боевики, закрывая некоторые шахты, не принимают надлежащие меры для их безопасности.

Сепаратисты же в свою очередь утверждали, что с 2015 года под их контролем закрыли 20 шахт и там откачивают воду.

Однако украинские эксперты говорят, что это не так. По их информации, боевики прекратили выкачивать воду из по меньшей мере 12 шахт и не дают к ним доступ для мониторинга.

Эксперты говорят, что худших последствий для экологии стоит ожидать не ранее, чем через 5-10 лет. Но первые признаки катастрофы уже проявлялись в виде стихийного затопления некоторых шахт в 2018 году и серии взрывов газа, вытесненного шахтными водами, в 2020 году.

Предыстория:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассэкологияшахты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: