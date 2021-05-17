В сети появилось видео с заявлением судьи Чауса, адвокат говорит: заставили

Пропавший в Молдове украинский экс-судья Николай Чаус опубликовал видео в соцсети, где заявил, что планирует вернуться в Украину и опроверг, что его похитили в 2021 году. Адвокат и семья судьи считают, что слова Чауса недобровольные и его взяли в плен.

Источник: комментарий адвоката Александра Вишневого Украинской правде, телеграмм-канал ChausUA Николай Чаус, "Радіо Свобода"

Прямая речь Вишневого: "Он планировал возвращаться (в Украине - ред.) Это уже подтверждала его жена.

Он дает эти заявления недобровольно. То, что на видео человек, похожий на господина Чауса, сомнений нет, но его заявления не являются добровольными.

У нас возникло сомнение, что этот телеграмм-канал создал господин Чаус. Он не умеет создавать телеграмм-каналы.

Он говорит не так, как всегда... Мы считаем, что его заявления недобровольные".

Детали: По словам украинского адвоката, семья судьи считает, что на видео он общается необычно для себя, кроме того, обращается к жене не так как всегда, одежда тоже не его.

Украинские защитники считают, что текст обращения, которое озвучил судья, он не готовил.

По мнению адвоката и семьи Чауса, судью похитили.

Вишневый подчеркнул, что телеграмм-каналы обычно создают для системной работы с аудиторией и последующий контент позволит предположить, кому выгодны заявления, которые будет озвучивать Чаус в соцсети.

В то же время, Вишневый считает, что в дальнейшем судья будет выдавать информацию не от себя, а надиктованную кем-то.

Сейчас, по словам адвоката, Чауса держат в изоляции от адвокатов и семьи.

17 мая телеграмм-канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с судьей, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Он обещал вернуться в Украину в ближайшее время.

Прямая речь с видео якобы Чауса: "Я жив и здоров и все у меня в порядке. Сейчас я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую.

В это время не могу сообщить место моего пребывания... Об похищения хочу сообщить, что оно действительно было, но было не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя находиться в Молдове.

Люди, причастные к этому, боятся, что я вернусь и начну говорить. В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами ответить на все вопросы, которые интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР".

Upd. Жена экс-судьи Светлана Чаус подтвердила "Радио Свобода", что на видео узнала своего мужа, хотя тот "на себя не похож".

Прямая речь Чаус: "Узнала, слава богу, живой, но на себя не похож. Информация очень сомнительна, так как получается, что он по своей воле находился в изоляции от своей семьи и адвокатов".

Предыстория:

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили экс-судью Николая Чауса в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа. МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу. По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.

Чаус на должности судьи занимался многими резонансными делами. Он принимал решения против Автомайдана в конце 2013-го – начале 2014 года, позже вел дело Геннадия Корбана и отменил розыск Юрия Иванющенко – благодаря этому "Юра Енакиевский" снял в европейских судах запрет на передвижение по Европе и смог выехать из России в Монако.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о задержании и аресте судьи. Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 года он находится в международном розыске по линии Интерпола.1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине.

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