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В сети появилось видео с заявлением судьи Чауса, адвокат говорит: заставили

Понедельник, 17 мая 2021, 13:33

Пропавший в Молдове украинский экс-судья Николай Чаус опубликовал видео в соцсети, где заявил, что планирует вернуться в Украину и опроверг, что его похитили в 2021 году. Адвокат и семья судьи считают, что слова Чауса недобровольные и его взяли в плен.

Источник: комментарий адвоката Александра Вишневого Украинской правде, телеграмм-канал ChausUA Николай Чаус

Прямая речь Вишневого: "Он планировал возвращаться (в Украине - ред.) Это уже подтверждала его жена.

Он дает эти заявления недобровольно. То, что на видео человек, похожий на господина Чауса, сомнений нет, но его заявления не являются добровольными.

У нас возникло сомнение, что этот телеграмм-канал создал господин Чаус. Он не умеет создавать телеграмм-каналы.

Он говорит не так, как всегда... Мы считаем, что его заявления недобровольные".

Детали: По словам украинского адвоката, семья судьи считает, что на видео он общается необычно для себя, кроме того, обращается к жене не так как всегда, одежда тоже не его.

Украинские защитники считают, что текст обращения, которое озвучил судья, он не готовил.

По мнению адвоката и семьи Чауса, судью похитили.

Вишневый подчеркнул, что телеграмм-каналы обычно создают для системной работы с аудиторией и последующий контент позволит предположить, кому выгодны заявления, которые будет озвучивать Чаус в соцсети.

В то же время, Вишневый считает, что в дальнейшем судья будет выдавать информацию не от себя, а надиктованную кем-то.

Сейчас, по словам адвоката, Чауса держат в изоляции от адвокатов и семьи.

17 мая телеграмм-канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с судьей, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Он обещал вернуться в Украину в ближайшее время.

Дополняется...

Предыстория:

  • 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили экс-судью Николая Чауса в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.
  • Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа. МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу. По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.
  • Чаус на должности судьи занимался многими резонансными делами. Он принимал решения против Автомайдана в конце 2013-го – начале 2014 года, позже вел дело Геннадия Корбана и отменил розыск Юрия Иванющенко – благодаря этому "Юра Енакиевский" снял в европейских судах запрет на передвижение по Европе и смог выехать из России в Монако.
  • 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.
  • 6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о задержании и аресте судьи. Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 года он находится в международном розыске по линии Интерпола.1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине.

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Алена Мазуренко, УП
Темы: судМолдоваУкраина


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