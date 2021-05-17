У Києві понад сто нових хворих і десять смертей від COVID за добу

За добу 16 травня у столиці зареєстрували 102 нових випадки коронавірусу, 10 хворих померли.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "102 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 10 людей".

Деталі: Зокрема, захворіли 53 жінки віком від 21 до 84 років та 46 чоловіків віком від 21 до 83 років. А також одна дівчинка 3 років і два хлопчики 1 та 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 хворих на коронавірус, а також 102 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (33), Святошинському (25) та у Дарницькому (17) районах.

Усього за період пандемії у столиці зафіксували 201 992 підтверджених випадки COVID, 4950 хворих померли.

Подолали вірус 132 396 мешканців столиці, з них 64 за минулу добу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: