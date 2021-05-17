В Киеве более сотни новых больных и десять смертей от COVID за сутки

За сутки 16 мая в столице зарегистрировали 102 новых случая коронавируса, 10 больных умерли.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "102 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 10 человек".

Детали: В частности, заболели 53 женщины в возрасте от 21 до 84 лет и 46 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет. А также одна девочка 3 лет и два мальчика 1 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом, а также 102 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (33), Святошинском (25) и в Дарницком (17) районах.

Всего за период пандемии в столице зафиксировали 201 992 подтвержденных случая COVID, 4950 заболевших скончались.

Преодолели вирус 132 396 жителей столицы, из них 64 за минувшие сутки.

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