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Частина областей можуть перейти в "зелену" зону – Шмигаль

Понеділок, 17 травня 2021, 15:43

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу: восьмий тиждень поспіль її рівень стабільно знижується.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді під головуванням президента, цитує Офіс президента

Деталі: Шмигаль повідомив Зеленському, що на сьогодні в Україні 243 тисячі активних хворих порівняно з 420 тисячами на піку епідемії. Президенту доповіли, що цими вихідними в центрах вакцинації почали щеплювати осіб, старших за 65 років, які записалися через додаток "Дія". Загалом в Україні вакциновано 956 тисяч громадян.

Пряма мова: "Майже всі області наразі перебувають у "жовтій" зоні. Черкаська область – єдина в "помаранчевій" зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на "зелений" рівень епідемічної небезпеки".

Українська правда
Теми: карантинКабінет міністрівОфіс президентавакцинаціяCovid-2019


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