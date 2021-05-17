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Часть областей могут перейти в "зеленую" зону – Шмыгаль

Понедельник, 17 мая 2021, 15:43

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью: восьмую неделю подряд ее уровень стабильно снижается.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании под председательством президента, цитирует Офис президента

Детали: Шмыгаль сообщил Зеленскому, что на сегодня в Украине 243 тысячи активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии. Президенту доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, записавшихся через приложение "Дія". Всего в Украине вакцинировано 956 тысяч граждан.

Прямая речь: "Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Черкасская область - единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности".

Украинская правда
Темы: карантинКабинет министровОфис президентавакцинацияCovid-2019


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