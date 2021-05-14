Одна область знову стала "помаранчевою"

14 травня Миколаївська область знову повернулася до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Така ситуація зумовлена тим, що в області зросла кількість інфікованих коронавірусом.

Станом на 14 травня Миколаївщина – єдиний регіон, який перебуває у "помаранчевій" зоні, усі інші області "жовті".

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