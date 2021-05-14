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Одна область знову стала "помаранчевою"

П'ятниця, 14 травня 2021, 12:49
Фото з Telegram МОЗ

14 травня Миколаївська область знову повернулася до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Така ситуація зумовлена тим, що в області зросла кількість інфікованих коронавірусом. 

 

Станом на 14 травня Миколаївщина – єдиний регіон, який перебуває у "помаранчевій" зоні, усі інші області "жовті".

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • 13 травня усі регіони перейшли до "жовтої" зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
  • За добу 13 травня в Україні зафіксували 7 562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 195 хворих, померли 287 пацієнтів, одужали 15 958 осіб.

Українська правда
Теми: МОЗкоронавірускарантинМиколаївська область


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