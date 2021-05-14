Одна область знову стала "помаранчевою"
П'ятниця, 14 травня 2021, 12:49
14 травня Миколаївська область знову повернулася до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Така ситуація зумовлена тим, що в області зросла кількість інфікованих коронавірусом.
Станом на 14 травня Миколаївщина – єдиний регіон, який перебуває у "помаранчевій" зоні, усі інші області "жовті".
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Передісторія:
- 13 травня усі регіони перейшли до "жовтої" зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
- За добу 13 травня в Україні зафіксували 7 562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 195 хворих, померли 287 пацієнтів, одужали 15 958 осіб.
Українська правда