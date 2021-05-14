Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одна область знову стала "помаранчевою"

П'ятниця, 14 травня 2021, 12:49
Одна область знову стала помаранчевою
Фото з Telegram МОЗ

14 травня Миколаївська область знову повернулася до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Така ситуація зумовлена тим, що в області зросла кількість інфікованих коронавірусом. 

 

Станом на 14 травня Миколаївщина – єдиний регіон, який перебуває у "помаранчевій" зоні, усі інші області "жовті".

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • 13 травня усі регіони перейшли до "жовтої" зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
  • За добу 13 травня в Україні зафіксували 7 562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 195 хворих, померли 287 пацієнтів, одужали 15 958 осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗкоронавірускарантинМиколаївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: