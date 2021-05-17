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Мінкульт отримав права на проєкт Музею Революції Гідності

Понеділок, 17 травня 2021, 20:11
Мінкульт отримав права на проєкт Музею Революції Гідності

Мінкульт разом з німецьким архітектурним бюро Kleihues + Kleihues підписали документи про передачу авторських прав на використання проєкту Музею Революції Гідності.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Facebook

Пряма мова Ткаченка: "Відбулося підписання передачі нам майнових авторських прав на авторський проєкт із колегами з Німеччини, архітектурним бюро Kleihues + Kleihues. Фактично, безкоштовна передача проєкту дозволить розпочати проектно-будівельні роботи. Відповідно до концепту музею, він поєднає в собі комеморативний і просвітницький простір.

На жаль, цей крок значно затягнувся, проте прагнемо надолужити втрачений час. Революція Гідності – сучасна історія України. Державотворча подія, яка визначила наше спільне теперішнє і майбутнє. Наступний крок з дорожньої карти реалізації: підготовка проєктно-кошторисної документації та тендер на визначення генерального проєктувальника".

 
 

Передісторія: У лютому Ткаченко повідомив, що у цьому році почнуть будувати Музей Революції Гідності.

Нагадаємо: У період з 18 лютого по 20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва силовиками було вбито сотню учасників Євромайдану. На честь їхньої самопожертви з’явився термін "Небесна сотня". Українські правоохоронці розслідують кримінальну справу щодо цих розстрілів та участі в них спецпідрозділу міліції "Беркут".

Читайте також: Культурний код Майдану. Хто придумав "Небесну Сотню", "Революцію Гідності", і як "Плине кача" стала другим гімном

"Мамцю, я тебе люблю". Той самий хлопчик з Майдану, який був готовий померти за Україну

Детальніше про перебіг подій 18 лютого 2014 року можна прочитати на УПВійна на вулицях Києва. ОНЛАЙН

Українська правда

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Теми: МінкультуриМайданмузеї
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