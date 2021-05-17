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Минкульт получил права на проект Музея Революции Достоинства

Понедельник, 17 мая 2021, 20:11
Минкульт получил права на проект Музея Революции Достоинства

Минкульт вместе с немецким архитектурным бюро Kleihues + Kleihues подписали документы о передаче авторских прав на использование проекта Музея Революции Достоинства.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Facebook

Прямая речь Ткаченко: "Состоялось подписание передачи нам имущественных авторских прав на авторский проект с коллегами из Германии, архитектурным бюро Kleihues + Kleihues. Фактически, бесплатная передача проекта позволит начать проектно-строительные работы. Согласно концепта музея, он сочетает в себе комеморативное и просветительское пространство.

К сожалению, этот шаг значительно затянулся, однако стремимся наверстать потерянное время. Революция Достоинства - современная история Украины. Государствообразовательное событие, которое определило наше общее настоящее и будущее. Следующий шаг по дорожной карте реализации: подготовка проектно-сметной документации и тендер на определение генерального проектировщика".

 
 

Предыстория: В феврале Ткаченко сообщил, что в этом году начнут строить Музей Революции Достоинства.

Напомним: В период с 18 февраля по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева неопознанными силовиками были убиты сотня участников Евромайдана. В честь их самопожертвования появился термин "Небесная сотня". Украинские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении этих расстрелов и участия в них спецподразделения милиции "Беркут".

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"Мамочка, я тебя люблю". Тот самый мальчик с Майдана, который был готов умереть за Украину

Подробнее о ходе событий 18 февраля 2014 года можно прочитать на УПВойна на улицах Киева. ОНЛАЙН

Украинская правда
Темы: МинкультурыМайданмузеи
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