Бойовики двічі стріляли з гранатометів на Донбасі
Понеділок, 17 травня 2021, 21:49
Протягом доби 17 травня було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї".
Деталі: Зазначається, що бойових втрат серед наших захисників немає.
Піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.
Українська правда