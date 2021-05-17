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Бойовики двічі стріляли з гранатометів на Донбасі

Понеділок, 17 травня 2021, 21:49

Протягом доби 17 травня було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї".

Деталі: Зазначається, що бойових втрат серед наших захисників немає.

Піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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