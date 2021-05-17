Боевики дважды стреляли из гранатометов на Донбассе
Понедельник, 17 мая 2021, 21:49
В течение суток 17 мая было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Неподалеку Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Новотошковское враг совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия".
Детали: Отмечается, что боевых потерь среди бойцов ВСУ нет.
Пиротехнические расчеты ДСНС разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.
Украинская правда