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З Лівану в бік Ізраїлю вилетіли шість ракет, Ізраїль відкрив вогонь у відповідь

Вівторок, 18 травня 2021, 00:28
З Лівану в бік Ізраїлю вилетіли шість ракет, Ізраїль відкрив вогонь у відповідь
THE TIMES OF ISRAEL

Шість ракет полетіли з Лівану в  напрямку північного Ізраїлю - про це заявили ізраїльські військові.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю у Twitter, джерела Reuters

Деталі: Всі ракети не перетнули ізраїльського кордону і впали всередині Лівану. Як повідомляє Reuters, ліванський артилерійський обстріл викликав спрацьовування сирен ізраїльської авіації біля кібуцу (сільськогосподарська комуна в Ізраїлі – УП) Місгав-Ам, розташованого на кордоні Ізраїлю з Ліваном.

У відповідь артилерійські сили Ізраїлю обстріляли джерела запусків в Лівані. За даними джерел Reuters, ізраїльські снаряди впали на ліванській території.

Повідомлень про жертви або пошкодженнях не надходило.

Як зазначається, обстріл не свідчив про відкриття нового фронту в боротьбі Ізраїлю з бойовиками в Секторі Газа.

Нагадаємо: Кількома днями раніше ізраїльські військові також заявили, що з Лівану в бік північного Ізраїлю були запущені три ракети.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛіванІзраїль
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