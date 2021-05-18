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Из Ливана в сторону Израиля вылетели шесть ракет, Израиль открыл огонь в ответ

Вторник, 18 мая 2021, 00:28
Из Ливана в сторону Израиля вылетели шесть ракет, Израиль открыл огонь в ответ
THE TIMES OF ISRAEL

Шесть ракет полетели из Ливана в направлении северного Израиля - об этом заявили израильские военные.

Источник: Армия обороны Израиля в Twitter, источники Reuters

Детали: Все ракеты не пересекли израильскую границу и упали внутри Ливана. Как сообщает Reuters, ливанский артиллерийский обстрел вызвал срабатывание сирен израильской авиации у кибуца (сельскохозяйственная коммуна в Израиле - УП) Мисгав-Ам, расположенного на границе Израиля с Ливаном.

В ответ артиллерийские силы Израиля обстреляли источники запусков в Ливане. По данным источников Reuters, израильские снаряды упали на ливанской территории.

Сообщений о жертвах или повреждениях не поступало.

Как отмечается, обстрел не свидетельствовал об открытии нового фронта в борьбе Израиля с боевиками в Секторе Газа.

Напомним: Несколькими днями ранее израильские военные также заявили, что из Ливана в сторону северного Израиля были запущены три ракеты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛиванИзраиль
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