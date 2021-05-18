Аргентина витіснила США з трійки країн, де найбільше нових COVID-інфікувань

За добу 16 травня у світі зареєстрували 535 371 новий випадок інфікування COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, 263 045 нових випадків в Індії, 33 631 – у Бразилії, 28 680 – в Аргентині.

Крім того, 25 030 заражень у США, а 14 319 – в Ірані.

Україна знаходиться на 28 місці у світі з 2 136 випадками – між Уругваєм (2 394) та Казахстаном (2 089). Водночас, серед європейських країн Україна – на восьмому місці.

Померли за добу 10 733 людини у світі. За щоденною кількістю смертей Україна на 15 місці у світі і на 5 – в Європі.

16,6 млн людей наразі лікуються від COVID-19, однак 144,1 млн – уже одужали.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 16 травня в Україні: