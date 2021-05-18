Аргентина витіснила США з трійки країн, де найбільше нових COVID-інфікувань
Вівторок, 18 травня 2021, 05:38
За добу 16 травня у світі зареєстрували 535 371 новий випадок інфікування COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема, 263 045 нових випадків в Індії, 33 631 – у Бразилії, 28 680 – в Аргентині.
Крім того, 25 030 заражень у США, а 14 319 – в Ірані.
Україна знаходиться на 28 місці у світі з 2 136 випадками – між Уругваєм (2 394) та Казахстаном (2 089). Водночас, серед європейських країн Україна – на восьмому місці.
Померли за добу 10 733 людини у світі. За щоденною кількістю смертей Україна на 15 місці у світі і на 5 – в Європі.
16,6 млн людей наразі лікуються від COVID-19, однак 144,1 млн – уже одужали.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Нагадаємо: 16 травня в Україні:
- зафіксували 2 136 нових випадків COVID-19;
- госпіталізували 1 260 осіб;
- померли 109 хворих;
- одужали 6 869 осіб.
Українська правда