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Аргентина витіснила США з трійки країн, де найбільше нових COVID-інфікувань

Вівторок, 18 травня 2021, 05:38
Аргентина витіснила США з трійки країн, де найбільше нових COVID-інфікувань

За добу 16 травня у світі зареєстрували 535 371 новий випадок інфікування COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, 263 045 нових випадків в Індії,  33 631 – у Бразилії,  28 680 – в Аргентині.

Крім того,  25 030 заражень у США, а  14 319 – в Ірані.

 

Україна знаходиться на 28 місці у світі з 2 136 випадками – між Уругваєм (2 394) та Казахстаном (2 089). Водночас, серед європейських країн Україна – на восьмому місці.

Померли за добу 10 733 людини у світі. За щоденною кількістю смертей Україна на 15 місці у світі і на 5 – в Європі.

16,6 млн людей наразі лікуються від COVID-19, однак 144,1 млн – уже одужали.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 16 травня в Україні:

  • зафіксували  2 136 нових випадків COVID-19;
  • госпіталізували 1 260 осіб;
  • померли 109 хворих;
  • одужали 6 869 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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