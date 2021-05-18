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Аргентина вытеснила США из тройки стран, где больше всего новых COVID-инфицирований

Вторник, 18 мая 2021, 05:38

За сутки 16 мая в мире зарегистрировали 535 371 новый случай инфицирования COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, 263 045 новых случаев в Индии, 33 631 - в Бразилии, 28 680 - в Аргентине.

Кроме того, 25 030 заражений в США, а 14 319 - в Иране.

 

Украина находится на 28 месте в мире с 2 136 случаями - между Уругваем (2 394) и Казахстаном (2 089). В то же время, среди европейских стран Украина - на восьмом месте.

Умерли за сутки 10733 человека в мире. За ежедневной количеством смертей Украина на 15 месте в мире и на 5 - в Европе.

16,6 млн человек сейчас лечатся от COVID-19, однако 144,1 млн - уже выздоровели.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 16 мая в Украине:

  • зафиксировали 2 136 новых случаев COVID-19;
  • госпитализировали 1 260 человек;
  • умерли 109 больных;
  • выздоровели 6 869 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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