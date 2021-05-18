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Зеленський скликав позачергове засідання Ради в четвер – Арахамія

Вівторок, 18 травня 2021, 09:17

Верховна Рада планує 20 травня провести позачергове засідання для розгляду питань щодо отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу Міжнародного валютного фонду.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію

Пряма мова: "У четвер за ініціативою президента у нас буде ще одна позачергова сесія (засідання – ред.). До неї увійдуть 10 законів – так звані "макрофін" і "МВФ"".

Деталі: За словами Арахаміъ, планується "в першому читанні всі пройти, половину – в другому", а все що залишать на потім, розглянуть на першому тижні червня.

Він також додав, що 21 травня Рада зможе розглянути нову редакцію законопроєкту про приведення у відповідність до Конституції закону "Про Національне антикорупційне бюро України".



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