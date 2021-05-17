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Рада може зібратися позачергово для зміни міністрів

Понеділок, 17 травня 2021, 12:12

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду заяв про відставку трьох членів Кабінету міністрів.

Джерело: спікер ВР Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту 17 травня

Пряма мова: "На цьому тижні у нас планується  щонайменш одне позачергове засідання, а можливо і більше. Перше позачергове засідання – з такою пропозицією звернулася партія "Слуга народу" ще в п’ятницю, сьогодні були видані підписні листи, йде збір підписів.

Це позачергове засідання буде стосуватися трьох речей: це кадрові питання, два міністри написали заяву за власним бажанням - це пан Криклій і пан Петрашко, і є подання прем'єр-міністра України щодо пана Степанова".

Деталі: За словами Разумкова, якщо будуть зібрані необхідні 150 підписів, буде скликано позачергове засідання на 16:00 вівторка.

Водночас спікер наголосив на необхідності заслухати звіти  членів уряду перед голосуванням за їх звільнення. 

Що передувало: До Верховної Ради 14 травня надійшло подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням. 

Валентина Романенко, УП
Теми: Верховна РадаКабінет міністрів


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