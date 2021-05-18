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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады в четверг – Арахамия

Вторник, 18 мая 2021, 09:17

Верховная Рада планирует 20 мая провести внеочередное заседание для рассмотрения вопросов по поводу получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда.  

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию

Прямая речь: "В четверг по инициативе президента у нас будет еще одна внеочередная сессия (заседание – ред.). В нее войдут 10 законов – так называемые "макрофин" и "МВФ"".

Детали: По словам Арахамии, планируется "в первом чтении все пройти, половину – во  втором", а все что оставят на потом, рассмотрят на первой неделе июня.

Он также добавил, что 21 мая Рада сможет рассмотреть новую редакцию законопроекта о приведении в соответствие с Конституцией закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".



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