Зеленский созывает внеочередное заседание Рады в четверг – Арахамия

Верховная Рада планирует 20 мая провести внеочередное заседание для рассмотрения вопросов по поводу получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию



Прямая речь: "В четверг по инициативе президента у нас будет еще одна внеочередная сессия (заседание – ред.). В нее войдут 10 законов – так называемые "макрофин" и "МВФ"".

Детали: По словам Арахамии, планируется "в первом чтении все пройти, половину – во втором", а все что оставят на потом, рассмотрят на первой неделе июня.



Он также добавил, что 21 мая Рада сможет рассмотреть новую редакцию законопроекта о приведении в соответствие с Конституцией закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".