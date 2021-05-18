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Обшуки в будинку Кличка не стосуються самого мера - СБУ

Вівторок, 18 травня 2021, 10:29

Служба безпеки України вранці 18 травня проводить обшуки у будинку, де проживає мер Віталій Кличко, до очільника столиці ці слідчі дії не мають стосунку.

Джерело: пресекретар СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП

Пряма мова: "Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. 

Вони відбуваються одразу у декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко. Деталі цієї спецоперації ми повідомимо згодом".

Деталі: Дехтяренко наголосив, що ніякого відношення до самого пана Кличка обшуки не мають.

Що передувало: УП стало відомо, що близько 20 правоохоронців прийшли у будинок на вулиці Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше сам Кличко повідомив ЗМІ, що під двері його квартири приходили правоохоронці. Він додав, камера відеоспостереження зафіксувала, що правоохоронці перебували біля його квартири, коли він був на тренуванні.

За словами Кличка, правоохоронці повідомили йому, що приходили до мешканців квартири, яка розташована поверхом нижче.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоСБУ


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