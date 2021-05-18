Близько 20 правоохоронців прийшли у будинок на вулиці Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва Віталій Кличко.

Раніше в новині повідомлялося, що правоохоронці прийшли до Кличка. Пізніше сам мер підтвердив, що правоохоронці приходили у його будинок, але зазначив, що не до нього, а в квартиру поверхом нижче.

Джерело: джерела "Української правди", наближені до мера Києва, речниця Кличка Оксана Зинов’єва у коментарі УП, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова співрозмовника УП: "Близько 20 людей чекають у під’їзді. Попередньо, це СБУ. Поки вони не зайшли нікуди, чекають у під’їзді, бо мер пішов на тренування, вони розминулися. Скоро він повернеться, тоді буде точно зрозуміло, хто це, і з чим вони прийшли – чи є якась ухвала у них абощо".

Деталі: Співрозмовник УП додав, що силовики приїхали "на бусиках, у шоломах, зі зброєю".

Речниця Кличка Оксана Зинов’єва підтвердила, що мер перебуває на тренуванні, а коментарі щодо можливих обшуків обіцяла надати пізніше.

За даними УП, на місце вже приїхали адвокати мера.

Пізніше сам Кличко повідомив ЗМІ, що під двері його квартири приходили правоохоронці.

Він додав, камера відеоспостереження зафіксувала, що правоохоронці перебували біля його квартири, коли він був на тренуванні.

За словами Кличка, правоохоронці повідомили йому, що приходили до мешканців квартири, яка розташована поверхом нижче.

Він розповів, що ця квартира належить співробітникам Оперного театру, але правоохоронці повідомили йому, що вона на даний час здається в оренду і до нинішніх її жителів у них нібито виникли питання.

Кличко поспілкувався з журналістами на сходовій клітці, після чого запросив їх у свою квартиру, показав, що в ній триває ремонт.

Мер підкреслив, що не знає, навіщо і до кого правоохоронці приходили вранці.

Що було раніше: 16 травня Кличко заявив, що вимагає від правоохоронців звіту щодо статусу справ, документи щодо яких Київська міська державна адміністрація передавала за результатами аудитів.

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