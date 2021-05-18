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До Кличка прийшли з обшуками

Вівторок, 18 травня 2021, 09:24
Фото з Facebook Кличка

Близько 20 осіб, за попередніми даними СБУ, прийшли додому до мера Києва Віталія Кличка, щоб провести обшуки.

Джерело: джерела "Української правди", наближені до мера Києва, речник Кличка Оксана Зинов’єва у коментарі УП

Пряма мова співрозмовника УП: "Близько 20 людей чекають у під’їзді. Попередньо, це СБУ. Поки вони не зайшли нікуди, чекають у під’їзді, бо мер пішов на тренування, вони розминулися. Скоро він поверниться, тоді буде точно зрозуміло, хто це, і з чим вони прийшли – чи якась ухала абощо".  

Деталі: Співрозмовник УП додав, що силовики приїхали "на бусиках, у шоломах, зі зброєю".

Речник Кличка Оксана Зинов’єва підтвердила, що мер перебуває на тренуванні, а коментарі щодо можливих обшуків обіцяла надати пізніше.

За даними УП, на місце вже приїхали адвокати мера.

 

Ірина Балачук, УП
Теми: Віталій Кличкообшуки


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