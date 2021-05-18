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Обыски в доме Кличко не касаются самого мэра – СБУ

Вторник, 18 мая 2021, 10:29
Обыски в доме Кличко не касаются самого мэра – СБУ

Служба безопасности Украины утром 18 мая проводит обыски в доме, где проживает мэр Виталий Кличко, к главе столицы эти следственные действия не имеют отношения.

Источник: пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь: "Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А", проводят обыски в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам.

Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко. Детали этой спецоперации мы сообщим позже".

Детали: Дехтяренко подчеркнул, что никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют.

Что предшествовало: УП стало известно, что около 20 правоохранителей пришли в дом на улице Богдана Хмельницкого, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Позже сам Кличко сообщил СМИ, что под дверь его квартиры приходили правоохранители. Он добавил, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как правоохранители находились у его квартиры, когда он был на тренировке.

По словам Кличко, правоохранители сообщили ему, что приходили к жителям квартиры, расположенной этажом ниже.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоСБУ
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