Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У МЗС прокоментували відео, яке оприлюднив екссуддя Чаус

Вівторок, 18 травня 2021, 10:34

Міністерство закордонних справ України буде протидіяти спробам Росії використати ситуацію зі зникненням колишнього судді Миколи Чауса, щоб посварити Київ та Кишинів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи оприлюднений напередодні Чаусом відеозапис.

"Вчора була дуже детальна розмова з молдовським колегою, ми не могли не торкнутися питання судді Чауса. Візит збігся у часі з оприлюдненням суддею відеозапису, який, як кажуть у кримінальному праві, є нововиявленою обставиною і потребує додаткового аналізу. Цей запис змінює картинку того, про що писали молдовські, а також і проросійські ЗМІ, які нав’язували трішки іншу точку зору на події", - сказав Кулеба.

"Ми з молдовським міністром одностайні в тому, що ситуація з Чаусом не повинна бути використана третьою стороною, а саме РФ, щоб розсварити Україну та Молдову. Саме на цьому, на протидії гібридним атакам з боку Росії ми будемо зосереджені", - додав міністр.

Нагадаємо, 17 травня зниклий у Молдові український екссуддя Микола Чаус опублікував відео в соцмережі, де заявив, що планує повернутися в Україну, і заперечив, що його викрали у 2021 році. Адвокат і сім'я судді вважають, що слова Чауса недобровільні і його взяли в полон.

Як відомо, 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання. 

Тим часом журналісти-розслідувачі RISE.Moldova у співпраці з українським "Слідство.інфо" опублікували серію матеріалів, у яких наводять докази того, що ймовірні учасники викрадення Чауса можуть бути пов’язані з українською розвідкою.

Читайте також: Чаус-провал України: чому історія з викраденням у Молдові не обійдеться без Зеленського.

Теми: МЗСМолдоваУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: Байден про Ізраїль, paperless

Від авіаударів загинули 212 палестинців, з них третина — діти

Аргентина витіснила США з трійки країн, де найбільше нових COVID-інфікувань

Індію накрив найпотужніший за 20 років циклон — 150 тисяч людей евакуювали

Байден — Нетаньягу: В Ізраїлю є право на захист

З Лівану в бік Ізраїлю вилетіли шість ракет, Ізраїль відкрив вогонь у відповідь

Усі новини...
МЗС
МЗС шукає спосіб повернути додому українців, що перебувають у Секторі Газа
У МЗС відповіли Путіну на "антиросію"
Кулеба зустрівся з главою МЗС Угорщини в Братиславі: результат переговорів
Останні новини
10:34
У МЗС прокоментували відео, яке оприлюднив екссуддя Чаус
10:30
документЗвільнення міністрів: Рада позачергово збереться у вівторок
10:29
Обшуки в будинку Кличка не стосуються самого мера - СБУ
10:00
Україна звернеться до Білого дому для отримання вакцин від США
09:49
Кулеба розповів, як Україна домовляється про визнання свідоцтв про вакцинацію з іншими країнами
09:24
виправлено У будинок Кличка прийшли правоохоронці
09:20
Швейцарія є найбільш ймовірним місцем проведення зустрічі Байдена і Путіна - росЗМІ
09:17
Зеленський скликав позачергове засідання Ради в четвер – Арахамія
09:13
Україна стала ще ближче до "промислового безвізу" – Мінекономіки
08:40
США закликали Вірменію та Азербайджан до переговорів про демаркацію кордонів
Усі новини...