У МЗС прокоментували відео, яке оприлюднив екссуддя Чаус
Міністерство закордонних справ України буде протидіяти спробам Росії використати ситуацію зі зникненням колишнього судді Миколи Чауса, щоб посварити Київ та Кишинів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи оприлюднений напередодні Чаусом відеозапис.
"Вчора була дуже детальна розмова з молдовським колегою, ми не могли не торкнутися питання судді Чауса. Візит збігся у часі з оприлюдненням суддею відеозапису, який, як кажуть у кримінальному праві, є нововиявленою обставиною і потребує додаткового аналізу. Цей запис змінює картинку того, про що писали молдовські, а також і проросійські ЗМІ, які нав’язували трішки іншу точку зору на події", - сказав Кулеба.
"Ми з молдовським міністром одностайні в тому, що ситуація з Чаусом не повинна бути використана третьою стороною, а саме РФ, щоб розсварити Україну та Молдову. Саме на цьому, на протидії гібридним атакам з боку Росії ми будемо зосереджені", - додав міністр.
Нагадаємо, 17 травня зниклий у Молдові український екссуддя Микола Чаус опублікував відео в соцмережі, де заявив, що планує повернутися в Україну, і заперечив, що його викрали у 2021 році. Адвокат і сім'я судді вважають, що слова Чауса недобровільні і його взяли в полон.
Як відомо, 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.
Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.
Тим часом журналісти-розслідувачі RISE.Moldova у співпраці з українським "Слідство.інфо" опублікували серію матеріалів, у яких наводять докази того, що ймовірні учасники викрадення Чауса можуть бути пов’язані з українською розвідкою.
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