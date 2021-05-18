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В МИД прокомментировали видео, обнародованное экс-судьей Чаусом

Вторник, 18 мая 2021, 10:34

Министерство иностранных дел Украины будет противодействовать попыткам России использовать ситуацию с исчезновением бывшего судьи Николая Чауса, чтобы поссорить Киев и Кишинев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на онлайн-брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя обнародованную накануне Чаусом видеозапись.

"Вчера был очень детальный разговор с молдовским коллегой, мы не могли не затронуть вопрос судьи Чауса. Визит совпал с обнародованием судьей видеозаписи, которая, как говорят в уголовном праве, является вновь открывшимся обстоятельством и требует дополнительного анализа. Эта запись меняет картину того, о чем писали молдовские, а также и пророссийские СМИ, которыенавязывали немного другую точку зрения на события", - сказал Кулеба.

"Мы с молдовским министром единодушны в том, что ситуация с Чаусом не должна быть использована третьей стороной, а именно РФ, чтобы поссорить Украину и Молдову. Именно на этом, по противодействию гибридным атакам со стороны России мы будем сосредоточены", - добавил министр.

Напомним, 17 мая пропавший в Молдове украинский экс-судья Николай Чаус опубликовал видео в соцсети, где заявил, что планирует вернуться в Украину, и опроверг, что его похитили в 2021 году. Адвокат и семья судьи считают, что слова Чауса недобровольные и его взяли в плен.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

Между тем журналисты-расследователи RISE.Moldova в сотрудничестве с украинским "Слідство.інфо" опубликовали серию материалов, в которых приводят доказательства того, что вероятные участники похищения Чауса могут быть связаны с украинской разведкой.

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Темы: МИДМолдоваУкраина


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