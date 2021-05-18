Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну доставили 120 тисяч доз вакцини Comirnaty від Pfizer

Вівторок, 18 травня 2021, 11:29
В Україну доставили 120 тисяч доз вакцини Comirnaty від Pfizer

В Україну прибув літак, який доставив 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, ЮНІСЕФ обіцяє доправити до кінця тижня ще майже півмільйона доз вакцини в рамках ініціативи COVAX.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "Щойно у міжнародний аеропорт "Київ" прибув літак із 122 850 дозами вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Це перший із чотирьох вантажів нової партії".

Деталі: До кінця тижня ЮНІСЕФ обіцяє доправити 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій.

Із них 378 тис. доз вакцини буде виділено на щеплення 1-ю та 2-ю дозою 189 тис. працівників сфери освіти.

Інші дози планують використають для пріоритетних груп із 1-го та 2-го етапу вакцинації.

Що передувало: Головний санлікар Віктор Ляшко повідомляв, що приблизно з 24 травня в Україні почнуть розвозити в регіони вакцину Pfizer та вакцинувати нею всіх працівників освіти.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019вакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: