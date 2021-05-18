В Україну доставили 120 тисяч доз вакцини Comirnaty від Pfizer

В Україну прибув літак, який доставив 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, ЮНІСЕФ обіцяє доправити до кінця тижня ще майже півмільйона доз вакцини в рамках ініціативи COVAX.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "Щойно у міжнародний аеропорт "Київ" прибув літак із 122 850 дозами вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Це перший із чотирьох вантажів нової партії".

Деталі: До кінця тижня ЮНІСЕФ обіцяє доправити 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій.

Із них 378 тис. доз вакцини буде виділено на щеплення 1-ю та 2-ю дозою 189 тис. працівників сфери освіти.

Інші дози планують використають для пріоритетних груп із 1-го та 2-го етапу вакцинації.

Що передувало: Головний санлікар Віктор Ляшко повідомляв, що приблизно з 24 травня в Україні почнуть розвозити в регіони вакцину Pfizer та вакцинувати нею всіх працівників освіти.