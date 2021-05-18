В Украину доставили 120 тысяч доз вакцины Comirnaty от Pfizer

В Украину прибыл самолет, который доставил 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, ЮНИСЕФ обещает доставить до конца недели еще почти полмиллиона доз вакцины в рамках инициативы COVAX.

Источник: пресс-служба МОЗ

Дословно: "Только что в международный аэропорт "Киев" прибыл самолет с 122 850 дозами вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Это первый из четырех грузов новой партии".

Детали: До конца недели ЮНИСЕФ обещает доставить 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

Из них 378 тыс. доз вакцины будет выделено на прививки 1-й и 2-й дозой 189 тыс. работников сферы образования.

Другие дозы планируют используют для приоритетных групп с 1-го и 2-го этапа вакцинации.

Что предшествовало: Главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что примерно с 24 мая в Украине начнут развозить в регионы вакцину Pfizer и вакцинировать ею всех работников образования.