Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський анонсував невідкладний законопроєкт про корінні народи

Вівторок, 18 травня 2021, 14:46

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вносить на розгляд Верховної Ради законопроєкт про корінні народи, який покликалий закріпити їх статут. 

Джерело: відеозвернення Володимира Зеленського 

Пряма мова: "І сьогодні, я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроект про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, що відкладали 30 років, вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти".

Деталі: У Верховній Раді наразі не зареєстрований відповідний законопроєкт.

У цьому зверненні Зеленський наголосив, що Україна пам’ятатиме депортацію кримських татар із півострова та не пробачить, як 70 років потому корінні мешканці вимушені були знову покинути свій дім через російську анексію.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: законодавствоЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рада ухвалила другий ключовий закон для земельної реформи

Скандальний нардеп Яценко увійшов до фракції "Батьківщина"

"Потенційна загроза": Міненерго вимагає заборонити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

ВідеоМи не пробачимо анексію Криму – Зеленський

відеоКличко не виключає, що влада боїться його президентських амбіцій

фото, відеоОбшуки в будинку Кличка: СБУ оприлюднила деталі справи і вилучені речі

Усі новини...
законодавство
Закони про "євробляхи" та сертифікацію оператора передачі електрики вступили в дію
Профільний комітет Ради підтримав "податковий" законопроєкт Дія City
Набув чинності закон про заочне засудження
Останні новини
16:03
Послугами Податкової у "Дії" скористались понад 5 мільйонів осіб
15:41
У МОЗ розповіли, коли в Україну надійде наступна партія вакцини Pfizer/BioNTech
15:39
Рада ухвалила другий ключовий закон для земельної реформи
15:35
Підроблений тест на коронавірус експрес-доставкою: СБУ заблокувала незаконну схему
15:33
В уряді розробили механізм перерахунку вартості за неякісні компослуги
15:32
Північна Македонія висилає російського дипломата
15:23
Скандальний нардеп Яценко увійшов до фракції "Батьківщина"
15:09
На сьогодні заборгованості із виплати субсидій немає – Мінсоцполітики
14:56
"Потенційна загроза": Міненерго вимагає заборонити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі
14:55
В Білорусі почали раптову перевірку ракетних військ
Усі новини...