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Зеленський анонсував невідкладний законопроєкт про корінні народи

Вівторок, 18 травня 2021, 14:46
Зеленський анонсував невідкладний законопроєкт про корінні народи

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вносить на розгляд Верховної Ради законопроєкт про корінні народи, який покликалий закріпити їх статут. 

Джерело: відеозвернення Володимира Зеленського 

Пряма мова: "І сьогодні, я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроект про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, що відкладали 30 років, вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти".

Деталі: У Верховній Раді наразі не зареєстрований відповідний законопроєкт.

У цьому зверненні Зеленський наголосив, що Україна пам’ятатиме депортацію кримських татар із півострова та не пробачить, як 70 років потому корінні мешканці вимушені були знову покинути свій дім через російську анексію.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: законодавствоЗеленський
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