Зеленський анонсував невідкладний законопроєкт про корінні народи

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вносить на розгляд Верховної Ради законопроєкт про корінні народи, який покликалий закріпити їх статут.

Джерело: відеозвернення Володимира Зеленського

Пряма мова: "І сьогодні, я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроект про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, що відкладали 30 років, вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти".

Деталі: У Верховній Раді наразі не зареєстрований відповідний законопроєкт.

У цьому зверненні Зеленський наголосив, що Україна пам’ятатиме депортацію кримських татар із півострова та не пробачить, як 70 років потому корінні мешканці вимушені були знову покинути свій дім через російську анексію.

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