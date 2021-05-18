Ми не пробачимо анексію Криму – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пам’ятатиме депортацію кримських татар із півострова та не пробачить, як 70 років потому корінні мешканці вимушені були знову покинути свій дім через російську анексію.

Джерело: відеозвернення Володимира Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні Україна вшановує всіх жертв геноциду кримськотатарського народу. Сьогодні кожен з нас розділяє разом з вами цей біль. А отже, сьогодні кримських татар в Україні стає щонайменше 40 мільйонів.

І як одна країна та сім’я ми кажемо сьогодні не "вони", а "ми".

Ми не забудемо, як нас вигнали з власного дому й везли кілька тижнів за тисячі кілометрів від нього. Як ми змогли повернутися лише через 45 років. Як ми не впізнали рідний дім, де були стерті історичні назви та пам’ятки.

І найголовніше. Ми не пробачимо, що 70 років потому ми були змушені знову покинути свій дім через російську анексію. А тих із нас, хто залишився, окупаційна влада переслідує, утискає та ув’язнює.

"Я поклявся кров обмити з ран твоїх, народе мій…" Цими словами починається гімн кримськотатарського народу. Через 77 років з дня його депортації і сім років від анексії Криму ми знаємо точно: рани не загоїлись. Час не лікує. Слова не допомагають. Тож від початку президенства мій принцип був простим: не гасла, які багато разів чули, а дії, на які багато років чекали".

Деталі: Президент нагадав, що у пам’ять про мужність кримчан, які підтримали єдність України, було засновано День спротиву окупації Криму та Севастополя, підписано укази про заходи з деокупації й реінтеграції півострова, зокрема Стратегію розвитку кримськотатарської мови до 2032 року,

Для активного захисту прав кримчан Україна та міжнародні партнери створили формат Кримська платформа, перший саміт якої відбудеться 23 серпня.

Пряма мова: "Кримські татари часто порівнюють свій народ з ластівками, які неодмінно повертаються додому. За тисячі кілометрів від рідного краю, культури, мови й релігії, коли небезпечною була навіть згадка про Крим і дітям забороняли малювати море, а під час перепису населення дозволяли називати себе тільки татарами, без слова "кримські", так от: незважаючи на все це, вони ніколи не сумнівалися, що обов’язково настане день, і вони повернуться до рідного Криму. І сьогодні ми маємо не лише розділити з ними спільний біль, а й навчитися такої ж єдності та незламності віри. Віри в те, що Крим обов’язково повернеться до України".

Чому це важливо: 18 травня Україна вшановує жертв депортації кримських татар та відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Цього дня 1944 році у Криму почалась депортація кримських татар, за три дні радянська влада депортувала з півострова майже 200 тисяч корінних мешканців.

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