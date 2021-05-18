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Зеленский анонсировал неотложный законопроект о коренных народах

Вторник, 18 мая 2021, 14:46
Зеленский анонсировал неотложный законопроект о коренных народах

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект о коренных народах, который позвали закрепить их устав.

Источник: видеообращение Владимира Зеленского

Прямая речь: "И сегодня, я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты".

Детали: В Верховной Раде пока не зарегистрирован соответствующий законопроект.

В этом обращении Зеленский отметил, что Украина будет помнить депортацию крымских татар с полуострова и не простит, 70 лет спустя жители вынуждены были вновь покинуть свой дом через российскую аннексию.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: законодательствоЗеленский
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