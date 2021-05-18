Скандальний нардеп Яценко увійшов до фракції "Батьківщина"

Народний депутат Антон Яценко увійшов до складу фракції "Батьківщина".

Джерело: перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні ВР 18 травня



Пряма мова: "Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту ВР повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "ВО "Батьківщина"".

Деталі: Яценко – є нардепом 4 скликань Верховної Ради. У 2007 році він пройшов до парламенту за списками "Батьківщини". З 2012 року обирається по виборчому округу №200 на Черкащині: у 2012 році – від Партії регіонів, у 2014 та 2019 роках – як самовисуванець.

Цей нардеп був відомий через корупційну схему у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості, яка була відома як "майданчики Яценка".

Схема з’явилася після ухвалення бюджету на 2018 рік. Тоді всіх продавців або покупців нерухомості зобов'язали звіряти ціни на нерухомість з електронною базою Фонду державного майна, щоб унеможливити заниження оціночної вартості об'єктів.

Пізніше з’явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна бази. Їх назвали "авторизованими електронними майданчиками". Всі ці посередники, ймовірно, мали одного бенефіціара і були пов’язані з депутатом Антоном Яценком.

Майданчики просто "пересилали дані" від оцінщика до Єдиної бази ФДМУ і отримували за це з кожної оцінки по кілька сотень гривень.

У грудні 2019 року Рада ліквідувала "майданчики Яценка".

Детальніше про це читайте у статтях: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка.

Фінал історії з детектором брехні для "слуг народу": як будуть позбуватися "майданчиків Яценка"

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