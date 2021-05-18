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Скандальный нардеп Яценко вошел во фракцию "Батькивщина"

Вторник, 18 мая 2021, 15:23
Скандальный нардеп Яценко вошел во фракцию Батькивщина
Фото с Facebook Яценко

Народный депутат Антон Яценко вошел в состав фракции "Батькивщина".

Источник: первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании ВР 18 мая

Прямая речь: "Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента ВР сообщаю о вхождении народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии "ВО "Батькивщина"".

Детали: Яценко – является нардепом 4 созывов Верховной Рады. В 2007 году он прошел в парламент по спискам "Батькивщины". С 2012 года избирается по избирательному округу №200 в Черкасской области: в 2012 году – от Партии регионов, в 2014 и 2019 годах – как самовыдвиженец.

Этот нардеп был известен из-за коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, которая была известна как "площадки Яценко".

Схема появилась после принятия бюджета на 2018 год. Тогда всех продавцов или покупателей недвижимости обязаны сверять цены на квартиры, помещения, дома и землю с электронной базой Фонда государственного имущества, чтобы сделать невозможным занижение оценочной стоимости объектов.

Позже появились первые компании-посредники, которые обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества базы. Их назвали "авторизованными электронными площадками". Все эти посредники, вероятно, имели одного бенефициара и были связаны с депутатом Антоном Яценко.

Площадки просто "пересылали данные" от оценщика к Единой базе ФГИУ и получали за это с каждой оценки по несколько сотен гривен.

В декабре 2019 года Рада ликвидировала "площадки Яценко".

Подробнее читайте в статьях: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко.

Финал истории с детектором лжи для "слуг народа": как будут избавляться от "площадок Яценко

Предыстория:

Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная РадаБатькивщина
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