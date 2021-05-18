Скандальный нардеп Яценко вошел во фракцию "Батькивщина"

Народный депутат Антон Яценко вошел в состав фракции "Батькивщина".

Источник: первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании ВР 18 мая

Прямая речь: "Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента ВР сообщаю о вхождении народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии "ВО "Батькивщина"".

Детали: Яценко был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец в Черкаской области.

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