Скандальный нардеп Яценко вошел во фракцию "Батькивщина"
Вторник, 18 мая 2021, 15:23
Народный депутат Антон Яценко вошел в состав фракции "Батькивщина".
Источник: первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании ВР 18 мая
Прямая речь: "Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента ВР сообщаю о вхождении народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии "ВО "Батькивщина"".
Детали: Яценко был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец в Черкаской области.
Предыстория:
- В феврале 2018 года нардеп Яценко заявил коммуникаторше Общественного движения "Честно", что она получила работу через постель.
- Яценко – является нардепом 4 созывов Верховной Рады. В 2007 году он прошел в парламент по спискам "Батькивщины".
- С 2012 года избирается по избирательному округу №200 в Черкасской области: в 2012 году – от Партии регионов, в 2014 и 2019 годах – как самовыдвиженец.
- В январе 2020 года сотрудницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на недостойное поведение нардепа Антона Яценко.
Ирина Балачук, УП