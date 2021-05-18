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Скандальный нардеп Яценко вошел во фракцию "Батькивщина"

Вторник, 18 мая 2021, 15:23

Народный депутат Антон Яценко вошел в состав фракции "Батькивщина".

Источник: первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании ВР 18 мая

Прямая речь: "Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента ВР сообщаю о вхождении народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии "ВО "Батькивщина"".

Детали: Яценко был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец в Черкаской области.

Предыстория:

  • В феврале 2018 года нардеп Яценко заявил коммуникаторше Общественного движения "Честно", что она получила работу через постель.
  • Яценко – является нардепом 4 созывов Верховной Рады. В 2007 году он прошел в парламент по спискам "Батькивщины".
  • С 2012 года избирается по избирательному округу №200 в Черкасской области: в 2012 году – от Партии регионов, в 2014 и 2019 годах – как самовыдвиженец.
  • В январе 2020 года сотрудницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на недостойное поведение нардепа Антона Яценко.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная РадаБатькивщина


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