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Північна Македонія висилає російського дипломата

Вівторок, 18 травня 2021, 15:32

МЗС Північної Македонії оголосило про висилку з країни російського дипломата.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Північної Македонії.

"Міністерство закордонних справ, відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, вирішило оголосити дипломата в посольстві Російської Федерації небажаною особою в Республіці Північна Македонія" - йдеться у заяві відомства.

Повідомляється, що 14 травня до МЗС Північної Македонії викликали російського посла, де йому передали відповідну ноту.

Російський дипломат має покинути територію Північної Македонії протягом семи днів.

Причини такого кроку не повідомляються.

Варто зазначити, що нещодавно декілька країн Європи вислали російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. 

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ 

Теми: МакедоніяРосіядипломатичні відносини


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