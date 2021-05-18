Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Північна Македонія висилає російського дипломата

Вівторок, 18 травня 2021, 15:32

МЗС Північної Македонії оголосило про висилку з країни російського дипломата.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Північної Македонії.

"Міністерство закордонних справ, відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, вирішило оголосити дипломата в посольстві Російської Федерації небажаною особою в Республіці Північна Македонія" - йдеться у заяві відомства.

Повідомляється, що 14 травня до МЗС Північної Македонії викликали російського посла, де йому передали відповідну ноту.

Російський дипломат має покинути територію Північної Македонії протягом семи днів.

Причини такого кроку не повідомляються.

Варто зазначити, що нещодавно декілька країн Європи вислали російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. 

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ 

"Українська правда" у Threads

Теми: МакедоніяРосіядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Македонія
Україна і Північна Македонія домовилися про "транспортний безвіз"
Депутатка Північної Македонії на 9 років помилилася у тому, хто є спікером Ради, і "забула" про Зеленського
Північна Македонія має намір передати Україні 12 бойових гелікоптерів
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: