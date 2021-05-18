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Северная Македония высылает российского дипломата

Вторник, 18 мая 2021, 15:32

МИД Северной Македонии объявил о высылке из страны российского дипломата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Северной Македонии.

"Министерство иностранных дел, в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, решило объявить дипломата в посольстве Российской Федерации нежелательным лицом в Республике Северная Македония", - говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что 14 мая в МИД Северной Македонии вызвали российского посла, где ему передали соответствующую ноту.

Российский дипломат должен покинуть территорию Северной Македонии в течение семи дней.

Причины такого шага не сообщаются.

Стоит отметить, что недавно несколько стран Европы выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства.

Читайте больше в статье: Русский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

Темы: МакедонияРосcиядипломатические отношения


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