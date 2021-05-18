У Києві чотири сотні нових хворих на COVID-19, 9 людей померли
Вівторок, 18 травня 2021, 16:29
У Києві від коронавірусу за останню добу 17 травня померли 9 людей.
Джерело: повідомлення КМДА
Дослівно: "У Києві виявили за добу 425 хворих на коронавірус. Померли 9 людей"
Деталі: Повідомляється, що в столиці госпіталізували 58 хворих на коронавірус, а також 163 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Найбільше випадків захворювання виявили в Голосіївському районі – 89, у Солом’янському – 72 та в Святошинському районі – 68 випадків.
Одужала минулої доби 681 людина.
Передісторія:
- Згідно із інформацією КМДА за попередню добу 16 травня у Києві зареєстрували 102 нових випадки коронавірусу, 10 хворих померли.