У Києві чотири сотні нових хворих на COVID-19, 9 людей померли

У Києві від коронавірусу за останню добу 17 травня померли 9 людей.

Джерело: повідомлення КМДА

Дослівно: "У Києві виявили за добу 425 хворих на коронавірус. Померли 9 людей"

Деталі: Повідомляється, що в столиці госпіталізували 58 хворих на коронавірус, а також 163 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Найбільше випадків захворювання виявили в Голосіївському районі – 89, у Солом’янському – 72 та в Святошинському районі – 68 випадків.

Одужала минулої доби 681 людина.

Передісторія: