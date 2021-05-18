В Киеве четыре сотни новых больных на COVID-19, 9 человек погибли
Вторник, 18 мая 2021, 16:29
В Киеве от коронавируса за последние сутки 17 мая скончалась 9 человек.
Источник: сообщение КГГА
Дословно: "В Киеве обнаружили в сутки 425 больных коронавирусом. Умерли 9 человек".
Детали: Сообщается, что в столице госпитализировали 58 больных коронавирусом, а также 163 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Голосеевском районе - 89, в Соломенском - 72 и в Святошинском районе - 68 случаев.
Выздоровели прошедшие сутки 681 человек.
Предыстория:
- Согласно информации КГГА предыдущей сутки 16 мая в Киеве зарегистрировали 102 новых случая коронавируса, 10 больных умерли.