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В Киеве четыре сотни новых больных на COVID-19, 9 человек погибли

Вторник, 18 мая 2021, 16:29

В Киеве от коронавируса за последние сутки 17 мая скончалась 9 человек.

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "В Киеве обнаружили в сутки 425 больных коронавирусом. Умерли 9 человек".

Детали: Сообщается, что в столице госпитализировали 58 больных коронавирусом, а также 163 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Голосеевском районе - 89, в Соломенском - 72 и в Святошинском районе - 68 случаев.

Выздоровели прошедшие сутки 681 человек.

Предыстория:

  • Согласно информации КГГА предыдущей сутки 16 мая в Киеве зарегистрировали 102 новых случая коронавируса, 10 больных умерли.

Темы: Киевкоронавирус


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