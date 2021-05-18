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"ЄС" звинувачує ОП у кампанії щодо "зв'язків" Порошенка та Медведчука

Вівторок, 18 травня 2021, 16:54
Фото: Дмитро Ларін, УП

У "Європейській солідарності" вважають, що Офіс президента доклав руку до того, щоб у журналістів з'явились розмови кума Путіна Віктора Медведчука, де той розповідає про зустрічі та переговори із їх лідером Петром Порошенком, коли той був президентом.

Джерело: пресслужба "Європейської Солідарності" для УП

Дослівно: "Пресслужба уповноважена лише повідомити, що Петро Порошенко не розмовляв з Медведчуком на ті теми, про які віщають якісь голоси в програмі на ютуб-каналі Дениса Бігуса від 17 травня. Вважаємо, що оприлюднені в понеділок нові "розмови"  Медведчука злиті "розслідувачам" явно з Офісу Президента. Саме там знаходиться пульт управління цією кампанією".  

Деталі: У партії перерахували, чим займався Порошенко влітку 2014 року, наголосивши на звільненні Донбасу, формуванні міжнародної коаліції для підтримки України. 

"Європейська солідарність" вважає, що постійні спроби нав’язати суспільству думку про зв’язок Медведчука і Порошенка – це чорний піар, яким керують з Офісу президента. На їх думку, президент Володимир Зеленський має фобії та комплекси через Порошенка.

Пресслужба також нагадала, що їх лідер неодноразово говорив, що співпрацював із Медведчуком лише для звільнення заручників. Ще одним епізодом комунікації з Медведчуком була енергетична криза наприкінці 2014 року. 

Що передувало: Розслідувачі Bihus.info оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, на яких фігурує його кум Володимир Путін, п’ятий президент Петро Порошенко, олігарх Рінат Ахметов та бойовики ОРДЛО.

За словами Бігуса, Медведчук був включений в роботу з Порошенком від початку президентства, тобто, вже у червні 2014 року кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента. Згідно з записами розмов, Медведчук нібито зустрічався із Порошенком в будь-який час – хоч вночі, хоч на вихідних.

Українська правда
Теми: Європейська солідарністьОфіс президентаПорошенкоМедведчук


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