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Журналісти проаналізували ймовірні телефонні розмови Медведчука з 2014 року

Понеділок, 17 травня 2021, 23:31
Журналісти проаналізували ймовірні телефонні розмови Медведчука з 2014 року

Розслідувачі Bihus.info оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, на яких фігурує його кум Володимир Путін, п’ятий президент Петро Порошенко, олігарх Рінат Ахметов та бойовики ОРДЛО.

Джерело: Денис Бігус в сюжеті редакції Bihus.Info

Деталі: Журналісти запевняють, що отримали десятки годин розмов з десяти мобільних телефонів Медведчука, усі з яких – на російських номерах.

За словами Бігуса, Медведчук був включений в роботу з Порошенком від початку президентства, тобто, вже у червні 2014 року кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента. Згідно з записами розмов, Медведчук нібито зустрічався із Порошенком в будь-який час – хоч вночі, хоч на вихідних.

 

Пряма мова БІгуса: "Основне - питання національної безпеки довірили істоті, яка боролася виключно за інтереси ворога. На записах буде чутно, він інколи жорсткіше ставився до України, ніж навіть сам Кремль.

Ці записи ми не випадково знайшли на загубленому телефоні. Це записи українських спецслужб, це очевидно. Вони знали, усі знали, і попри це давали Медведчуку все більше можливостей".

Більше деталей: Журналісти зазначають, що Медведчук відвідав так звану "ДНР" вже у травні 2014 року, але на той час його ніхто офіційно не уповноважував на перемовини від України.

БІгус пообіцяв, що наступні випуски будуть про економіку, бізнес, політику.

Що було раніше:

У червні 2014 року повідомлялося, що Медведчук брав участь на ранній стадії переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську. 

Президент РФ Володимир Путін привітав інформацію про початок попередніх контактів Медведчука у Донецьку і Луганську.

Нагадаємо: 

  • У лютому Віктор Медведчук опинився під санкціями Ради безпеки та оборони, він не може розпоряджатися своїм майном і рахунками. Також санкції заблокували три канализі сфери його впливу: 112 Україна, NewsOne і ZiK, що офіційно належать іншому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. 
  • У травні Медведчуку оголосили підозруу держзраді й змові з росіянами для видобутку нафти й газу в Чорному морі, суд посадив його під домашній арешт.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукПорошенкоПутін
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