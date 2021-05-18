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"ЕС" обвиняет ОП в кампании касательно "связей" Порошенко и Медведчука

Вторник, 18 мая 2021, 16:54
ЕС обвиняет ОП в кампании касательно связей Порошенко и Медведчука
Фото: Дмитрий Ларин, УП

В "Европейской солидарности" считают, что Офис президента приложил руку к тому, чтобы у журналистов появились разговоры кума Путина Виктора Медведчука, где тот рассказывает о встречах и переговорах с их лидером Петром Порошенко, когда тот был президентом.

Источник: пресс-служба "Европейской Солидарности" для УП

Дословно: "Пресс-служба уполномочена лишь сообщить, что Петр Порошенко не разговаривал с Медведчуком на те темы, о которых вещают какие-то голоса в программе на ютуб-канале Дениса Бигуса от 17 мая. Считаем, что обнародованные в понедельник новые "разговора" Медведчука слиты "расследователям" явно из Офиса Президента. Именно там находится пульт управления этой кампанией".

Детали: В партии перечислили, чем занимался Порошенко летом 2014 года, отметив освобождение Донбасса, формирование международной коалиции для поддержки Украины.

"Европейская солидарность" считает, что постоянные попытки навязать обществу мысль о связи Медведчука и Порошенко – это черный пиар, которым управляют из Офиса президента. По их мнению, президент Владимир Зеленский имеет фобии и комплексы из-за Порошенко.

Пресс-служба также напомнила, что их лидер неоднократно говорил, что сотрудничал с Медведчуком только для освобождения заложников. Еще одним эпизодом коммуникации с Медведчуком был энергетический кризис в конце 2014 года.

Что предшествовало: Расследователи Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, на которых фигурирует его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.

По словам Бигуса, Медведчук был включен в работу с Порошенко от начала президентства, то есть, уже с июня 2014 года кум Путина регулярно посещал Администрацию президента. Согласно записям, Медведчук якобы встречался с Порошенко в любое время - хоть ночью, хоть на выходных.

Украинская правда

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Темы: Европейская солидарностьОфис президентаПорошенкоМедведчук
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