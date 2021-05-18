На позачерговому засіданні у четвер Рада розгляне 8 питань

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту у четвер 20 травня о 16:00.

Джерела: розпорядження голови Верховної Ради, оприлюднене його прессекретарем Ольгою Туній у Facebook

Деталі: Загалом Парламент розгляне 8 законодавчих ініціатив. Зокрема 3 законопроєкти, що стосуються повноважень приватних виконавців (№4330, №4331, №4532).

Також у порядку денному проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи (№ 4578), а також законопроєкт щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (№ 4367).

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