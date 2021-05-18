На позачерговому засіданні у четвер Рада розгляне 8 питань
Вівторок, 18 травня 2021, 17:35
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту у четвер 20 травня о 16:00.
Джерела: розпорядження голови Верховної Ради, оприлюднене його прессекретарем Ольгою Туній у Facebook
Деталі: Загалом Парламент розгляне 8 законодавчих ініціатив. Зокрема 3 законопроєкти, що стосуються повноважень приватних виконавців (№4330, №4331, №4532).
Також у порядку денному проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи (№ 4578), а також законопроєкт щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (№ 4367).
Передісторія:
- Раніше про проведення позачергового засідання Верховної Ради 20 травня для розгляду питань щодо отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу Міжнародного валютного фонду повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Українська правда